Тимоти Шаламе раскрыл детали сюжета «Дюны 3»

Актёр Тимоти Шаламе, исполняющий роль Пола Атрейдеса в научно-фантастической саге Дени Вильнёва, поделился подробностями о предстоящем фильме «Дюна: Часть 3» (Dune: Part Three).

По словам актёра, события триквела развернутся спустя 15-20 лет после финала второй части. Шаламе предстоит сыграть заметно повзрослевшего героя, который прошёл через серьёзную внутреннюю и внешнюю трансформацию. Сюжет ленты будет основан на второй книге цикла Фрэнка Герберта — «Мессия Дюны».

«Идея заключается в том, что персонаж претерпел изменения. Теперь я играю человека, который старше на 15-20 лет. Мы сделали стрижку под 3 миллиметра. А режиссёр хотел ещё короче — 1,5, потом мы сделали 1 мм. Я просил его остановиться».

В производстве картины также задействованы Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой и Джейсон Момоа и Роберт Паттинсон.

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть 3» запланирована на 18 декабря 2026 года.