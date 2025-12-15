Голливудская звезда снимется в российско-американских фильмах

В 2026 году на Алтае развернутся съемки нового фильма с участием знаменитого голливудского актера Стивена Сигала, ставшего популярным и в России. Об этом заявил Стивен Мао, известный американский продюсер, глава кинокомпании Studio Mao и создатель оскароносной киноленты «Кожа».

Продюсер сообщил о планах запуска трех совместных российско-американских кинопроектов в следующем году, где главную роль исполнит Стивен Сигал. Мао уточнил, что это будут напряженные драматические истории, действие которых будет происходить как в России, так и за ее пределами.

По информации источника, часть съемок одного из фильмов, включающая пять эпизодов, пройдет в различных уголках России, включая живописный Алтайский край. Мао в интервью агентству ТАСС подчеркнул стремление к сотрудничеству между американскими и российскими кинематографистами и выразил надежду на успешную реализацию проектов.

Кроме того, один из фильмов будет представлять собой уникальное сочетание боевика и философской притчи, затрагивающей духовные темы. Продюсер также поделился информацией о достигнутых договоренностях по международному прокату фильмов, который охватит Россию, США и другие страны.