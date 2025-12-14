Стало известно, кто снимет новый фильм «Паранормальное явление»

Издание THR сообщило, что перезапуском хоррора «Паранормальное явление» займётся режиссёр Иэн Туасон. В качестве продюсеров выступят создатель оригинального фильма 2007 года Орен Пели и Джеймс Ван («Заклятие», «Пила»).

Выбор Иэна Туасона обусловлен его опытом в создании инновационного контента. Режиссёр получил известность благодаря хоррор-короткометражкам в формате виртуальной реальности, которые собрали миллионы просмотров на YouTube и были отмечены на фестивале SXSW. В студии считают, что его видение идеально подходит для эволюции жанра «найденной плёнки».

Оригинальная лента «Паранормальное явление» вышла в 2007 году. При производственном бюджете всего в $ 15 тыс. картина собрала в мировом прокате более $ 194 млн, став одним из самых прибыльных проектов в истории кино.