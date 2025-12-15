Цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию

На фестивале поп-культуры "Comic Con Игромир" продюсерский центр "Плюс Студия" объявил о приобретении у издательства "Эксмо" авторских прав на экранизацию цикла романов "Граф Аверин. Колдун Российской империи", а также франшизы на производство лицензионных товаров и других связанных с брендом активностей.

© Российская Газета

Речь о серии книг в жанре магического детектива писателя Виктора Дашкевича. Краткое описание разворачивающихся в них событий звучит следующим образом:

"Действие происходит в альтернативном Петербурге 1980-х, где живут не только простые люди, но также колдуны и загадочные дивы. В центре истории - сыщик Гермес Аверин и див Кузя - существо, способное превращаться то в подростка, то в очаровательного кота".

Первая книга в серии вышла в 2023 году. В 2024 году автор стал лауреатом премии "Эксмо.Дебют" в категории "Художественная литература".

Также в пресс-службе сервиса рассказали "Кинократии", что первая книга цикла "Граф Аверин. Колдун Российской империи" и обе части "Тайны мертвого ректора" Виктора Дашкевича вошли в топ-30 произведений в "Яндекс Книгах" за 2025 год.

Ранее организаторы "Comic Con Игромира" подвели итоги второго дня фестиваля поп-культуры.

Среди заметных анонсов и событий - презентация отечественного аниме "Киберслав", показ дебютного тизер-трейлера дарк-фэнтези "Очарованные", объявление даты премьеры мультсериала для взрослых "Принц Галактики".

Кроме того, исполнители главных ролей сериала "Фурия" предоставили "Кинократии" эксклюзивные комментарии о подготовке к съемкам в шпионском шоу.