Представлен новый кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Издание Empire выпустило новый кадр фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» с персонажем Ребекки Фергюсон по имени Кауло. Вместе с этим рассказали о самом персонаже.

© Чемпионат.com

Кауло описывается как загадочная знакомая Томаса Шелби, чья точная функция в сюжете пока держится в секрете. Кандидатуру Фергюсон продюсерам предложил лично Киллиан Мёрфи.

© Empire/Netflix

В интервью актриса рассказала, что сразу предупредила коллегу о невозможности достоверно сымитировать фирменный бирмингемский акцент, характерный для героев франшизы. Фергюсон в шутку предложила сделать героиню шведкой, однако в итоге создатели просто адаптировали образ, отказавшись от требования к специфическому говору.

События ленты развернутся в период Второй Мировой войны и продолжат историю семьи Шелби после финала оригинального сериала. Режиссёром выступил Том Харпер. Помимо Мёрфи и Фергюсон, в картине задействованы Барри Кеоган, Тим Рот и Стивен Грэм.

Премьера фильма в онлайн-кинотеатре Netflix запланирована на 20 марта 2026 года.