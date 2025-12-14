Максим Матвеев сообщил о начале работы над четвертым сезоном "Триггера"

Максим Матвеев — исполнитель роли Артема Стрелецкого, психолога с нестандартным подходом к терапии, — сообщил о начале работы над четвертым сезоном сериала "Триггер".

В своем Telegram-канале актер выложил фотографии со сценарием первой серии, которые снабдил подписью: "Начинаем новую главу".

На титульном листе указаны авторы текста — Андрей Цибульский, работавший над полнометражным фильмом и третьим сезоном, и Анна Крейчман.

К своим ролям вернутся Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Светлана Иванова.

Другие подробности пока неизвестны.