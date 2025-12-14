Кого сыграет Скарлетт Йоханссон в «Бэтмене 2»

Издание The InSneider сообщило, что Скарлетт Йоханссон может сыграть Гильду Голд, супругу окружного прокурора Готэма Харви Дента, в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза.

Появление героини подтверждает планы авторов ввести в сюжет будущего Двуликого. Сейчас студия также занята кастингом актёров на роли самого Харви и его отца, Кристофера Дента.

Ранее говорилось, что к фильму мог присоединиться Брэд Питт — The InSneider отмечает, что ему предлагали роль Кристофера Дента. Однако журналисты опровергли эту информацию. Кто может сыграть Харви Дента, пока неизвестно.

Старт съёмок «Бэтмена 2» запланирован на май 2026 года. К главным ролям вернутся Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Энди Серкис и Джеффри Райт. Премьера ленты в мировом прокате намечена на 1 октября 2027 года.