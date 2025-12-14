Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix
Уже 18 декабря состоится премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу расскажет о новых приключениях американской девушки, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. В этот раз девушка отправилась в Италию, где побывает в Риме и Венеции.
В пятый сезон шоу войдёт десять эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix
- 1-я серия — 18 декабря;
- 2-я серия — 18 декабря;
- 3-я серия — 18 декабря;
- 4-я серия — 18 декабря;
- 5-я серия — 18 декабря;
- 6-я серия — 18 декабря;
- 7-я серия — 18 декабря;
- 8-я серия — 18 декабря;
- 9-я серия — 18 декабря;
- 10-я серия — 18 декабря.