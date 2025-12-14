Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix

Чемпионат.com

Уже 18 декабря состоится премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу расскажет о новых приключениях американской девушки, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. В этот раз девушка отправилась в Италию, где побывает в Риме и Венеции.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
© Чемпионат.com

В пятый сезон шоу войдёт десять эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix

  • 1-я серия — 18 декабря;
  • 2-я серия — 18 декабря;
  • 3-я серия — 18 декабря;
  • 4-я серия — 18 декабря;
  • 5-я серия — 18 декабря;
  • 6-я серия — 18 декабря;
  • 7-я серия — 18 декабря;
  • 8-я серия — 18 декабря;
  • 9-я серия — 18 декабря;
  • 10-я серия — 18 декабря.