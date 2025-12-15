Мультфильм «Галактика Супер Марио» получил новый тизер

Анимационная студия Illumination выпустила очередной тизер полнометражного мультфильма "Галактика Супер Марио в кино" (The Super Mario Galaxy Movie), сиквела суперхита "Братья Супер Марио в кино".

В 30-секундном ролике храбрые итальянские водопроводчики Марио (Крис Прэтт) и Луиджи (Чарли Дэй) пытаются дать отпор Боузеру-младшему (Бенни Сэфди), который намерен отомстить за проигрыш своего отца (Джек Блэк).

Помимо братьев, в картине появится принцесса Розалина, которую озвучила Бри Ларсон ("Капитан Марвел").

В зарубежный прокат лента выйдет 3 апреля 2026 года.