Disney отменила премьеру фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Сиднее

Американская компания Disney отменила премьеру фильма "Аватар: Пламя и пепел", запланированную на 15 декабря в Сиднее, в знак уважения к погибшим и пострадавшим в результате теракта. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном австралийским изданием журнала Rolling Stone.

© кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

"Из глубокого уважения к жертвам стрельбы на [пляже] Бондай запланированная на сегодня [15 декабря] премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Сиднее была отменена. Наши сердца с сообществом, жертвами, их семьями и любимыми", - указано в заявлении компании.

Также сообщается, что на запланированной премьере в кинотеатре IMAX зрителей должны были встретить режиссер фильма Джеймс Кэмерон и голливудские актеры австралийского происхождения Сэм Уортингтон и Брендан Коуэлл. Премьера будет перенесена.