Какие фильмы выйдут в онлайне на этой неделе

На этой неделе онлайн выходят фильм "Август", новые серии "Метода" и "Фоллаут"
Третья неделя декабря не радует обилием новинок на онлайн-платформах, и все же зрителям найдется что посмотреть. Так, на "Кинопоиске" станет доступна вторая часть сериала "Метод 3". Там же выходит лента Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" со Стелланом Скарсгордом и Эль Фаннинг и мультфильм "Финник 2". Кроме того, сразу на нескольких площадках можно будет посмотреть хит российского проката - военный триллер "Август". Между тем, на зарубежных стримингах стартуют второй сезон "Фоллаута" и пятый сезон "Эмили в Париже".
Сериал "Метод 3" (Россия, 2025)
- Дата онлайн-премьеры: 18 декабря (5-8 серии).
- Жанр: детектив, триллер
- Где смотреть: "Кинопоиск"
Родион Меглин теперь работает не один: под его началом собрана целая группа маньяков. Это нарцисс-социопат Зверь, одержимый зависимостями тусовщик Кода, хакер и интроверт Сталкер, сбежавшая из богатой семьи бунтарка Фрида, медик-убийца Ангел, жертва ПТСР с навыками профессионального убийцы Связист, работяга, одержимый идеями радикального перевоспитания Бобер, а еще мизантроп, психотерапевт-интеллектуал Джин.
Они прекрасно понимают психологию преступников и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера, ее сразу принимают за свою, но так ли это?
В ролях: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Анна Савранская и другие.
Трейлер - тут.
"Август" (Россия, 2025)
- Жанр: триллер, военный, история
- Дата онлайн-премьеры: 15 декабря
- Где смотреть: "Кинопоиск", KION
Сценарий к фильму создан по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" и рассказывает об августе 1944 года.
Недавно освобожденная территория в глухих лесах Западной Беларуси - особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Предотвратить нападение в спину советской армии должны контрразведчики СМЕРШ.
Фильм стал зрительским хитом 2025 года, собрав в прокате 1,5 млрд рублей.
В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Роман Васильев, Тина Стойилкович, Лика Нифонтова и другие.
Трейлер - тут.
"Сентиментальная ценность" (Норвегия, 2025)
- Жанр: драма, комедия
- Дата онлайн-премьеры: 18 декабря
- Где смотреть: "Кинопоиск"
В центре сюжета история актрисы Норы и ее младшей сестры Агнес, которые пытаются пережить смерть матери. Внезапно в семью возвращается их отец - эксцентричный режиссер Густав. В надежде на примирение он предлагает Норе главную роль в своем новом фильме, но та отказывается: предложенный отцом сценарий отдает воспоминаниями из детства, а в главной героине девушка отчетливо видит собственную мать. Тогда в проекте появляется известная голливудская звезда.
В мае 2025 года картина Йоакима Триера была показана на Каннском кинофестивале, где удостоилась Гран-при и 19-минутных оваций. На сайте Rotten Tomatoes "свежесть" ленты составляет 96%.
В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгорд, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг.
Трейлер - тут.
"Финник 2" (Россия, 2025)
- Жанр: приключения, анимация, семейное кино
- Дата онлайн-премьеры: 19 декабря
- Где смотреть: "Кинопоиск", Okko
Действие нового фильма разворачивается через год после того, как Финник и Кристина спасли город от опасности. Однако появляется новая проблема: из-за нелепого происшествия Финник теряет способность быть невидимым и тем самым ставит под угрозу всех домовых.
За Финником начинает слежку коварный потомственный охотник на домовых Юджин. Чтобы все исправить, Финник с друзьями отправятся на поиски волшебного посоха, который, как они надеются, должен вернуть ему невидимость.
Роли озвучивали: Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Ида Галич, Слава Копейкин, Юрий Колокольников, Анна Покров, Василиса Кукояка, Анжелика Пушнова.
Трейлер - тут.
Сериал "Фоллаут", 2-й сезон (США, 2024 - 2025)
- Жанр: фантастика, боевик, приключения
- Дата онлайн-премьеры: 17 декабря
- Где смотреть: Amazon Prime Video
События продолжения сериала развернутся в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе: там выходец из убежища Люси и охотник за головами Гуль будут преследовать отца девушки - Хэнка МакЛина. В новом сезоне зрители смогут узнать больше о корпорации Vault-Tec и ее истинных планах, а фанатов вселенной "Фоллаута" ждет встреча с легендарными монстрами - когтями смерти, которых не было в первом сезоне. Сообщается, что в новых сериях покажут и некоторые вырезанные из первого сезона сюжетные линии, на которые не хватило хронометража.
В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Джастин Теру, Кайл Маклахлен, Маколей Калкин, Кумэйл Нанджиани и другие.
Трейлер - тут.
Сериал "Эмили в Париже", 5-й сезон (США, 2020 - 2025)
- Жанр: мелодрама, комедия
- Дата онлайн-премьеры: 18 декабря
- Где смотреть: Netflix
Пятый сезон начнется с того места, где закончился предыдущий: Эмили отправляется в Рим, чтобы возглавить новый итальянский офис агентства Grateau. Хотя Париж остается ее домом, личная жизнь и работа делают Рим почти столь же важным для героини. Зарождающийся роман между Эмили и Марчелло, итальянским наследником династии производителей элитной шерсти, станет одной из центральных сюжетных линий. Но парижская драма и Габриэль, давний объект романтических чувств, тоже никуда не денутся.
В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Лукас Браво, Люсьен Лависконт, Эухенио Франческини, Брюно Гуэри, Сэмюэл Арнольд и другие.