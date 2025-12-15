Какие фильмы выйдут в онлайне на этой неделе

Третья неделя декабря не радует обилием новинок на онлайн-платформах, и все же зрителям найдется что посмотреть. Так, на "Кинопоиске" станет доступна вторая часть сериала "Метод 3". Там же выходит лента Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" со Стелланом Скарсгордом и Эль Фаннинг и мультфильм "Финник 2". Кроме того, сразу на нескольких площадках можно будет посмотреть хит российского проката - военный триллер "Август". Между тем, на зарубежных стримингах стартуют второй сезон "Фоллаута" и пятый сезон "Эмили в Париже".

Сериал "Метод 3" (Россия, 2025)

Дата онлайн-премьеры: 18 декабря (5-8 серии).

Жанр: детектив, триллер

Где смотреть: "Кинопоиск"

Родион Меглин теперь работает не один: под его началом собрана целая группа маньяков. Это нарцисс-социопат Зверь, одержимый зависимостями тусовщик Кода, хакер и интроверт Сталкер, сбежавшая из богатой семьи бунтарка Фрида, медик-убийца Ангел, жертва ПТСР с навыками профессионального убийцы Связист, работяга, одержимый идеями радикального перевоспитания Бобер, а еще мизантроп, психотерапевт-интеллектуал Джин.

Они прекрасно понимают психологию преступников и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера, ее сразу принимают за свою, но так ли это?

В ролях: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Анна Савранская и другие.

Трейлер - тут.

Жанр: триллер, военный, история

Дата онлайн-премьеры: 15 декабря

Где смотреть: "Кинопоиск", KION

Сценарий к фильму создан по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" и рассказывает об августе 1944 года.

Недавно освобожденная территория в глухих лесах Западной Беларуси - особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Предотвратить нападение в спину советской армии должны контрразведчики СМЕРШ.

Фильм стал зрительским хитом 2025 года, собрав в прокате 1,5 млрд рублей.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Роман Васильев, Тина Стойилкович, Лика Нифонтова и другие.

Трейлер - тут.

"Сентиментальная ценность" (Норвегия, 2025)

Жанр: драма, комедия

Дата онлайн-премьеры: 18 декабря

Где смотреть: "Кинопоиск"

В центре сюжета история актрисы Норы и ее младшей сестры Агнес, которые пытаются пережить смерть матери. Внезапно в семью возвращается их отец - эксцентричный режиссер Густав. В надежде на примирение он предлагает Норе главную роль в своем новом фильме, но та отказывается: предложенный отцом сценарий отдает воспоминаниями из детства, а в главной героине девушка отчетливо видит собственную мать. Тогда в проекте появляется известная голливудская звезда.

В мае 2025 года картина Йоакима Триера была показана на Каннском кинофестивале, где удостоилась Гран-при и 19-минутных оваций. На сайте Rotten Tomatoes "свежесть" ленты составляет 96%.

В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгорд, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг.

Трейлер - тут.

"Финник 2" (Россия, 2025)

Жанр: приключения, анимация, семейное кино

Дата онлайн-премьеры: 19 декабря

Где смотреть: "Кинопоиск", Okko

Действие нового фильма разворачивается через год после того, как Финник и Кристина спасли город от опасности. Однако появляется новая проблема: из-за нелепого происшествия Финник теряет способность быть невидимым и тем самым ставит под угрозу всех домовых.

За Финником начинает слежку коварный потомственный охотник на домовых Юджин. Чтобы все исправить, Финник с друзьями отправятся на поиски волшебного посоха, который, как они надеются, должен вернуть ему невидимость.

Роли озвучивали: Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Ида Галич, Слава Копейкин, Юрий Колокольников, Анна Покров, Василиса Кукояка, Анжелика Пушнова.

Трейлер - тут.

Сериал "Фоллаут", 2-й сезон (США, 2024 - 2025)

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Дата онлайн-премьеры: 17 декабря

Где смотреть: Amazon Prime Video

События продолжения сериала развернутся в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе: там выходец из убежища Люси и охотник за головами Гуль будут преследовать отца девушки - Хэнка МакЛина. В новом сезоне зрители смогут узнать больше о корпорации Vault-Tec и ее истинных планах, а фанатов вселенной "Фоллаута" ждет встреча с легендарными монстрами - когтями смерти, которых не было в первом сезоне. Сообщается, что в новых сериях покажут и некоторые вырезанные из первого сезона сюжетные линии, на которые не хватило хронометража.

В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Джастин Теру, Кайл Маклахлен, Маколей Калкин, Кумэйл Нанджиани и другие.

Трейлер - тут.

Сериал "Эмили в Париже", 5-й сезон (США, 2020 - 2025)

Жанр: мелодрама, комедия

Дата онлайн-премьеры: 18 декабря

Где смотреть: Netflix

Пятый сезон начнется с того места, где закончился предыдущий: Эмили отправляется в Рим, чтобы возглавить новый итальянский офис агентства Grateau. Хотя Париж остается ее домом, личная жизнь и работа делают Рим почти столь же важным для героини. Зарождающийся роман между Эмили и Марчелло, итальянским наследником династии производителей элитной шерсти, станет одной из центральных сюжетных линий. Но парижская драма и Габриэль, давний объект романтических чувств, тоже никуда не денутся.

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Лукас Браво, Люсьен Лависконт, Эухенио Франческини, Брюно Гуэри, Сэмюэл Арнольд и другие.