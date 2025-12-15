Режиссер «Оно» хочет выпустить расширенную версию фильма

Андрес Мускетти, режиссёр «Оно» и «Оно 2», планирует выпустить расширенную версию обоих фильмов, длительность которых составит более шести часов.

В них войдут кадры, которые не были показаны ранее. По словам постановщика, это его мечта. Он бы занялся задумкой раньше, однако был занят работой над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Энди Мускетти говорит, что хочет сделать расширенную версию «Оно» и «Оно 2» продолжительностью более 6 часов с ранее не публиковавшимися кадрами. «Это по-прежнему моя большая мечта. Поскольку мы активно участвовали в создании этого шоу, у нас не было времени. Скрестим пальцы».