Стартовали съемки пятого сезона сериала «Папины Дочки. Новые»

СТС и START объявили о старте съёмок пятого сезона сериала «Папины Дочки. Новые». Это будет продолжение фильма «Папины дочки. Мама вернулась», в котором к роли Даши вернулась актриса Анастасия Сиваева.

По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться вместе со своей семьёй.

Дату выхода нового сезона новых «Папиных дочек» пока не называют. К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Вита Корниенко и другие актёры.