«Иллюзия обмана 3» вошла в топ-3 самых кассовых фильмов года в России

«Иллюзия обмана 3» стала третьим самым кассовым фильмом 2025 года в России
15 декабря сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 1,66 млрд рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось чуть больше месяца — премьера состоялась 13 ноября. Боевик от студии Lionsgate постепенно завершает своё выступление в российском прокате.
Сейчас «Иллюзия обмана 3» занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года в России. Лента обошла «Пророк: Историю Александра Пушкина» и «Батю 2», однако до финальной двойки боевик уже не доберётся.
Самые кассовые фильмы 2025 года в прокате России
- «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,3 млрд рублей.
- «Финист: Первый богатырь» — 2,7 млрд рублей.
- «Иллюзия обмана 3» — 1,66 млрд рублей.
- «Пророк: История Александра Пушкина» — 1,63 млрд рублей.
- «Батя 2: Дед» — 1,59 млрд рублей.
- «Август» — 1,55 млрд рублей.
- «Горыныч» — 1,52 млрд рублей.
Третья часть знаменитой серии продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».