Стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе»

15 декабря стартовал сериал «Метод Тутберидзе». Первый эпизод документального шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре Okko, всего в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Сериал предоставит зрителям доступ к закрытым тренировкам, процессу отработки сложнейших элементов и внутренней динамике взаимоотношений между тренером и спортсменами. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В проекте поучаствовали Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы.