Стартовал комедийный сериал «Великий и могучий»

15 декабря состоялась премьера сериала «Великий и могучий». Комедийное шоу запустилось в онлайн-кинотеатре Premier — для просмотра доступны первые два эпизода.

Шоу рассказывает историю криминального «решалы», который неожиданно влюбляется в девушку после ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить её благословение, герой должен совершить, казалось бы, невозможное: перестать сквернословить и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке». Так он становится учеником лучшего педагога в городе – педантичной Нины Владимировны.

Главные роли в проекте сыграли Семён Молоканов («Зёма»), Елена Сафонова («Грозный папа»), Алёна Митрошина («Хэдшот») и Олег Васильков («Брат 2»). Режиссёром выступил Алексей Кокорин («Хроники русской революции»).