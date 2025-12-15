Вышел трейлер второго сезона «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой

Стриминг Apple TV опубликовал первый трейлер второго сезона экшен-сериала "Захваченный рейс" (Hijack) - на этот раз адвокат-переговорщик Сэм Нельсон (Идрис Эльба) будет спасать пассажиров берлинского метро.

Роли в шоу исполнили Кристин Адамс ("Профиль"), Макс Бисли ("Бешеные псы"), Арчи Панджаби ("Отправленные"), Лиза Викари ("Тьма"), Тоби Джонс ("Студия звукозаписи "Берберян") и другие.

Шоураннеры - Джордж Кэй ("Люпен") и Джим Филд Смит ("Преступник").

Всего во втором сезоне выйдет восемь эпизодов. Новые серии начнут выходить 14 января.

Первый сезон, стартовавший летом 2023 года, получил позитивные оценки критиков (90% "свежести" на сайте Rotten Tomatoes).

