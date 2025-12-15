В России покажут мистический фильм «Заклятие. Обряд реинкарнации»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат мистический фильм ужасов "Заклятие. Обряд реинкарнации" ("Капитуляция" / The Surrender).

© Российская Газета

По сюжету женщина нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее супруга из мертвых. Обряд реинкарнации выходит из-под контроля, с этого момента матери и дочери покойного придется противостоять пришествию нечисти.

Главные роли исполнили Колби Минифи ("Пацаны") и Кейт Бертон ("Анатомия страсти").

Режиссер и сценарист - Джулия Макс, это ее дебют в полнометражном кино.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest, где он получил теплый прием.

Показы в России стартуют 29 января 2026 года.