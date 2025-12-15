Стартовали съемки документального сериала «Ученые дамы»

Стартовали съемки документально-анимационного сериала "Ученые дамы" о выдающихся женщинах, которые связали свои жизни с наукой. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета.

Восемь серий посвящены восьми дисциплинам: астрофизике, этологии, математике, химии, физике, метеорологии, геологии и медицинской микробиологии. Дополнительный объем историям и их связи с настоящим придают интервью с доктором исторических наук Ольгой Вальковой, чьи статьи и монографии легли в основу сценария, а также беседы с историками, научными журналистами, специалистами по гендерным исследованиям и науке.

Сериал выйдет в 2026 году. Он включает в себя восемь серий документального цикла, а также - дополнения в мультимедийных жанрах на различных стримингах. Сериал объединит в себе сразу несколько творческих подходов: от интервью с экспертами - до анимации, сделанной при помощи искусственного интеллекта с использованием хроники и архивных материалов.

Героинями и научными экспертами, которые продолжают труды ученых прошлого и подробно раскрывают суть их достижений, стали: кандидат физико-математических наук, лауреат премии "Колба" для женщин в науке и технологиях Мария Жукова; кандидаты биологических наук Ирина Алексеенко и Вера Толченникова (Ирина - заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии имени академика М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии Института молекулярной генетики РАН; Вера - заместитель директора по науке НИИ мозга и высших достижений РУДН); старший научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Анастасия Иванова; доктор физико-математических наук, декан факультета математики ВШЭ Александра Скрипченко; кандидат технических наук, астрофизик, доцент, директор Центра системного проектирования Сколтеха Татьяна Подладчикова; климатолог, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Романовская; доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Яровая; кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник Лаборатории полезных ископаемых и геоинформатики Геологического института Российской академии наук и МГУ имени М.В. Ломоносова Венера Ишмухаметова и многие другие выдающиеся современные ученые.

Автор идеи - Анна Колчина. Режиссер - Ксения Казазаева. Художник - Константин Раенок. Продюсеры - Анастасия Корецкая и Анна Колчина. Креативный продюсер - Анна Шинкарецкая.