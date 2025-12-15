«Щелкунчик» в интерпретации МАМТа покажут в российских кинотеатрах

Прямая трансляция балета Петра Чайковского "Щелкунчик" в интерпретации Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) пройдет в российских кинотеатрах 21 декабря в рамках проекта "Театр в кино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия - Культура".

"21 декабря легендарный балет МАМТа можно будет увидеть в "КАРО" и других кинотеатрах страны. Образы Щелкунчика, Мари, Дроссельмейера и других персонажей культовой постановки оживают в новом трейлере. Знакомая с детства сказка в интерпретации Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко перенесется на большие экраны страны только на один день, 21 декабря, благодаря проекту "Театр в кино", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция будет осуществлена для зрителей 300 кинотеатрах страны, для гостей арт-площадок. В том числе балет покажут в кинотеатральных сетях ("КАРО", "Формула Кино/Синема Парк", "Москино" и других). С полным списком городов-участников можно ознакомиться на сайте проекта.

"Балет П. И. Чайковского в версии хореографа-постановщика Юрия Посохова соединяет традиции одного из старейших музыкальных театров столицы и новаторский подход, оставаясь при этом доступным и понятным. Новая версия балета возвращает зрителя к его основе - гуманистической сказке Э. Т. А. Гофмана, 250-летие со дня рождения которого отмечается 24 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.

ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.