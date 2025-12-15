Во Франции пройдет фестиваль российского кино

С 17 по 21 декабря в Париже пройдет Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ.

Показы пройдут в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.

Откроет смотр военная драма Максима Бриуса "Группа крови", приуроченная к 80-летию Великой Победы.

Всего в программе фестиваля будут показаны пять картин: приключенческий экшн "Северный полюс" Александра Котта, биографическая драма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, стильный ретродетектив "Красный шелк" Андрея Волгина и романтическая комедия "Мужу привет" Антона Маслова.

Все ленты будут демонстрироваться на русском языке с французскими субтитрами.

Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов и актерами, задать вопросы и узнать о закулисье съемочного процесса.

"Основная миссия нашего фестиваля - представить парижской публике многогранную палитру современного российского кино. Каждая картина отобрана таким образом, чтобы показать не только мастерство наших кинематографистов, но и богатство тем, волнующих наше общество сегодня. Мы уверены, что эти истории найдут отклик и во Франции", - говорит генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.