Вторую часть сериала «Сто лет одиночества» покажут летом 2026 года
Netflix поделился постером второй части сериала "Сто лет одиночества" (Cien Años de Soledad / One Hundred Years of Solitude) с указанной на нем датой премьеры - продолжение выйдет в августе 2026 года.
Первая часть, состоящая из четырех серий, доступна на стриминге с 11 декабря.
Экранизация одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса - одного из наиболее значимых произведений магического реализма - рассказывает о нескольких поколениях семьи Буэндиа, страдающей от неизвестного проклятия.
Роли в сериале исполнили Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонсалес, Сузана Моралес и другие. Один из режиссеров - Алекс Гарсия Лопес, известный по работе над сериалами Marvel "Сорвиголова" и "Каратель".