Прошла презентация сказки «Буратино» с Петровым и Бондарчуком

В понедельник, 15 декабря, в московском офисе VK прошла презентация сказки "Буратино" в формате пресс-джанкета, согласно международным кинотрадициям. Эксклюзивными материалами фильма и историями со съемок поделились актеры Федор Бондарчук, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров и продюсер фильма Михаил Врубель. Запись встречи доступна в VK Видео.

© Российская Газета

Артисты рассказали о работе над фильмом: главный герой создавался с помощью специальной компьютерной технологии, а съемки проходили на площадке в Кинопарке "Москино", где специально создали итальянский городок. Отдельно поговорили про песни в экранизации Игоря Волошина. Над ними работал Алексей Львович Рыбников - создатель оригинального саундтрека для фильма 1975 года.

Исполнитель роли Карабаса Федор Бондарчук отметил главные качества своего персонажа и рассказал, чем от него отличается:

"Карабас - директор театра и посредственный режиссер. Этот комплекс в нем постоянно бурлит и время от времени дает о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нем - то, что он нереализованный актер. Однако его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке - самые важные люди".

Главного героя, Буратино, в новой экранизации сыграла Виталия Корниенко. По словам продюсера Михаила Врубеля, актриса на кастинге органично исполнила роль, в отличие от других многочисленных претендентов:

"Я вспомнил этот эффект: конкурентами Виты на кастинге были мальчики младшего возраста. С ними начинали играть как с детьми, и все напоминало детский утренник. Но когда вышла Вита, процесс, наконец, стал органичным", - вспомнил Михаил Врубель.

"Реальный масштаб проекта я поняла только тогда, когда впервые зашла в итальянский городок. Там все было невероятным: и количество красок, и внимание к деталям", - рассказала Виталия Корниенко.

На презентации также появился Марк Эйдельштейн, сыгравший роль Артемона. Он приветствовал зрителей по видеосвязи.

"Передайте всем - слушателям, зрителям, подписчикам, - что "Буратино" - это особенная сказка. И очень здоровская. Она для всех: и для взрослых, и для детей. До встречи в кинотеатрах!" - сказал артист.

Рузиль Минекаев раскрыл многие закулисные тайны съемок и даже сравнил технологии со съемками "Аватара".

А Александр Петров, отвечая на вопрос, прозрел ли в новом фильме Кот Базилио, рассказал подробности о своем герое. Например, у Базилио есть татуировки в виде кошечек.

"Я очень надеюсь, что у нашей киновселенной "Буратино" будет продолжение, и там мы будем разворачивать все карты", - отметил Петров.

Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года.