Мультфильм «Чарли чудо-пес» получил русскоязычные трейлер и постер

Компания "Вольга" поделилась дублированным трейлером и русскоязычным постером анимационного фильма "Чарли чудо-пес" (Charlie the Wonderdog) о пушистом супергерое.

Главных персонажей - пса Чарли и кота Пудинга - озвучили стендап-комик Евгений Чебатков ("Эволюция Черепашек-ниндзя", "Рюкзак Олли", "Ох уж эти детки") и видеоблогер Дима Сыендук ("народный голос" мультсериалов "Рик и Морти" и "Гравити Фолз").

По сюжету дружелюбный пес получает суперспособности после похищения инопланетянами, однако он такой не один - те же навыки получает коварный кот, действия которого угрожают всему человечеству. Хозяин Чарли, девятилетний Дэнни, понимает, что теперь в питомце нуждается не только он сам, но и весь мир.

Производством ленты занималась крупнейшая канадская независимая анимационная студия Icon, ранее сотрудничавшая со стримингами Apple TV и Disney+.

Режиссер - Ши Уэйгман, ранее продюсировавший анимационные сериалы "Тарзан и Джейн", "Монстры за работой", "Звездные войны: Приключения юных джедаев".

Российская премьера состоится 29 января 2026 года.