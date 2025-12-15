Появился трейлер комедии «Человек, который смеется» с Цыганковым и Гармашом

Трейлер комедии «Человек, который смеётся» с Цыганковым и Гармашом — в кино с 26 февраля

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер комедии «Человек, который смеётся». Фильм выйдет на экраны 26 февраля 2026 года.

Сюжет расскажет об успешном актёре, который за большие деньги соглашается сыграть киллера. Однако на съёмках герой получает ранение, которое оставляет побочный эффект: теперь актёр постоянно улыбается и смеётся. Отказываться от роли уже поздно — нужно искать способ справиться с эмоциями.

Видео доступно в группе «Централ Партнершип» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович и Антон Ескин.