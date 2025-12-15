Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»

В «Чебурашке 2» зритель увидит трансформацию главных героев истории и множество сложных каскадерских трюков, сообщила в рамках фестиваля Comic Con Игромир актриса Ева Смирнова. На событии побывал специальный корреспондент НСН.

Премьера картины запланирована на 1 января 2026 года. В продолжении повзрослевший Чебурашка сбегает в горы вместе внуком Гены Гришей и внучкой Риммы Шапокляк Соней. Смирнова, сыгравшая эту роль, отметила, что ее героиню в новом фильме ждут колоссальные изменения.

«Моя героиня – злыдня. Да, ну и что? Исправляемся…. С каждой частью "Чебурашки" буду все лучше и лучше. Вторая часть все покажет. Думаю, зрителям будет очень интересно наблюдать за трансформацией моего персонажа, потому что там действительно колоссальные изменения», - заинтриговала актриса.

По ее словам, главного героя в продолжении истории тоже ждет трансформация.

«Чебурашка становится абсолютно другим, он начинает понимать границы этого мира, свои границы, границы других людей. Медленно, потихонечку подстраивает и свои границы под мир. Главное – Чебурашка не закрывается, не становится интровертом, Чебурашкой-подростком. Он просто по-другому начинает смотреть на мир», - рассказа Смирнова на сцене Comic Con Игромир.

В рамках события также представили эксклюзивные кадры фильма. Актриса заметила, что трюки, которые увидит зритель – результат актерской работы, а не компьютерная графика.

«Сколько бы каскадерских трюков вы не видели в этом фильме, все это мы с Ильей делали сами. Его и в центрифуге вместе со мной крутили, и в реке мы плавали, и в бассейне нас топили...», - сообщила она.

Фильм «Чебурашка» вышел в широкий российский прокат 1 января 2023 года и собрал 6,7 миллиарда рублей. К данному моменту он остается самой кассовой картиной в истории российского проката, напоминает «Радиоточка НСН».