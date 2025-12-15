Появился русский трейлер фильма ужасов «Зараза» с Лиамом Нисоном

Кинокомпания Global Film представила русскоязычную версию трейлера предстоящего хоррора «Зараза». ФИльм ужасов начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 26 февраля 2026 года.

Картина повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/8eb1dbbd7a4522a3bccb9c4d77bdcd3c"/>

Видео доступно в группе «Кинопоиск» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Global Film и StudioCanal.

Главные роли в фильме ужасов сыграли Лиам Нисон («Голый пистолет»), Джо Кири («Долгожданный рассвет») и Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл — автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».