Вышел трейлер продолжения сериала «Очень странные дела»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второй половины пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение мистического проекта выйдет в трёх частях: вторая стартует 26 декабря в 4:00 мск и будет состоять из трёх эпизодов.

© Кадр из сериала

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет большим финалом для проекта. Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.