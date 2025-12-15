Кинокритики назвали десять лучших фильмов 2025 года

Топ-10 лучших фильмов 2025 года выбрали критики для IndieWire
Издание IndieWire опросило более сотни кинокритиков и представило рейтинг лучших фильмов 2025 года.
В подготовке материала приняли участие в основном эксперты из Северной Америки, однако среди респондентов были и несколько критиков из других стран. В итоге лидером с небольшим отрывом стал триллер «Битва за битвой».
Топ-10 фильмов 2025 года по мнению критиков:
- «Битва за битвой».
- «Простая случайность».
- «Грешники».
- «Сентиментальная ценность».
- «Секретный агент».
- «Марти Великолепный».
- «Сны поездов».
- «Сират».
- «Гамнет».
- «Прости, детка».
Согласно тому же опросу, режиссёром года стал Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), а лучшей актрисой — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).