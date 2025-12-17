«Три богатыря и свет клином»: что известно о новом мультфильме

25 декабря в широкий прокат выйдет мультфильм «Три богатыря и свет клином» — новая часть анимационной франшизы об Алеше Поповиче, Илье Муромце и Добрыне Никитиче. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Богатыри ждут пополнения в своих семьях, но отечество снова нуждается в спасении. Нагрянула огромная, непонятно откуда взявшаяся, туча, которая грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив свои семейные дела, герои бросаются навстречу опасности. Хитрый купец Колыван решил воспользоваться моментом и, набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество. Поэтому богатыри спешат на помощь князю, городу и верному коню Юлию.

Роли озвучивали:

Создатели:

Интересные факты:

в прошлом году франшиза «Три богатыря» отметила 20-летний юбилей — 23 декабря 2004 года состоялась премьера первого мультфильма франшизы «Алеша Попович и Тугарин Змей»;мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» собрал в прокате более одного миллиарда рублей, что является абсолютным рекордом в истории российской анимации;в разных частях «Трех богатырей» звучат голоса известных актеров. Например, Олега Табакова, Федора Бондарчука, Елизаветы Боярской, Гоши Куценко, Дмитрия Нагиева, Сергея Бурунова и других;режиссер и сценарист фильмов «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола» Константин Бронзит был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

