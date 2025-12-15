Появился трейлер шпионского сериала Ponies с Эмилией Кларк

Онлайн-кинотеатр Peacock представил дебютный трейлер шпионского сериала Ponies про СССР. Шоу с Эмилией Кларк («Игра престолов») в главной роли стартует 15 января 2026 года.

Сериал расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Авторами шоу выступили Дэвид Исерсон («Безумцы») и Сюзанна Фогель («Бортпроводница»). Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.