Опубликован свежий кадр из фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Издание Empire опубликовало эксклюзивный свежий кадр фильма «28 лет спустя: Храм из костей». На нём можно увидеть жуткого, даже будто безумного Рэйфа Файнса в образе доктора Кельсона.

© Постер

Новый кадр фильма

© Кадр из фильма

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Режиссёром выступила Ниа ДаКоста. Продолжение хоррора «28 лет спустя» выйдет в мировых кинотеатрах уже 16 января 2026 года.