Культовый особняк из «Один дома» вернется к своему экранному облику, об этом сообщает NBC Chicago.

«Наша цель — вернуть тепло и любовь, которые были в фильме», — рассказал изданию руководитель проекта Скотт Прайс.

Знаменитый дом в пригороде Чикаго подвергнется масштабной реконструкции, в результате которой он будет выглядеть так, как в фильме 1990 года. Ремонт финансируется нынешним — и неназванным — владельцем дома, который приобрел его за 5,5 миллиона долларов в январе этого года.

«Там было так много прекрасных цветов, и это создавало ощущение семьи и дома, и мы хотим вернуть это волшебство», — добавил Прайс.

Ранее актер Маколей Калкин рассказал, что не исключает возвращения к роли Кевина Маккалистера из «Один дома» в возможном продолжении.