Появился новый кадр фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

Empire продолжает делиться свежими кадрами из различных фильмов. На очереди — картина «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли и кадр из неё.

© Кадр из фильма

Кадр «Марти Великолепного»

© Кадр из фильма

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

Биографическая лента официально выйдет в России 15 января 2026 года.