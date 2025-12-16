Костюмы героев из кинофильма «Буратино» выставили в метро

Премьера новой киноленты «Буратино» запланирована на 1 января 2026 года, по этому случаю на станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» представили новую экспозицию с костюмами героев.

© скриншот из фильма «Буратино»

Столичные пассажиры смогут увидеть костюмы выставки до 26 декабря включительно. Каждый из костюмов создан в единственном экземпляре.

— В рамках новой выставки на станции «Воробьевы горы» разместили десять уникальных костюмов персонажей из фильма «Буратино». Пассажиры смогут в деталях рассмотреть каждый из образов и узнать историю их создания. Экспозиция станет юбилейной, десятой по счету на станции в 2025 году, — сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подробнее про создание нарядов для персонажей кино и театра «Вечерней Москве» рассказала театральный художник по костюмам Маргарита Лизина.

— Любой костюм для кино создается с главной целью — чтобы рассказать историю, — делится она.

Наряд героя должен с первого взгляда «читаться».

— С этим отлично справились при работе над новым «Буратино». Например, если вы внимательно посмотрите на костюм Мальвины, то увидите, что красивое ожерелье на груди сделано из разбитых чашек и кусков люстр. Это уже говорит нам о том, что куклы в театре Карабаса живут очень бедно, — добавляет Маргарита. А костюм Арлекина, например, создан из 120 нашивок. Каждую из которых делал отдельный автор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Столичные студенты смогут протестировать новый платежный сервис. С помощью цифровой платформы пассажирам можно пользоваться социальной картой москвича без пластиковой карты. Для этого потребуются приложение «Метро Москвы» и смартфон любого производителя.

КСТАТИ

Новый «Буратино» покажет свежий взгляд на сказку Алексея Толстого, при этом кинолента станет данью уважения картине 1975 года «Приключения Буратино». Выставка была создана совместно с командой разработчиков.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Художники по костюмам культового фильма «Приключения Буратино» (1975) черпали вдохновение из народных образов, сказок и даже животного мира.