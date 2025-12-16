Дуэйн Джонсон и Джей Джей Абрамс выпустят фильм о кино

По данным Deadline, актёр Дуэйн Джонсон и режиссёр и продюсер Джей Джей Абрамс вместе работают над метафильмом (в духе «Барби») о самом кино.

По словам Джонсона, картина точно получится интересной и захватывающей, а Абрам выступит его режиссёром.

Это масштабный фильм. Он о кинотеатрах. Он очень-очень крутой. В общем, представьте, что фильмы разных жанров оживают благодаря видению Джей Джей Абрамса.

Что конкретно это будет за проект, Джонсон рассказывать не стал, как и не захотел делиться его сюжетными деталями. Но если это метафильм в духе «Барби», в котором отразят реальные события через призму кино, то будет как минимум интересно.