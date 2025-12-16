Вышел трейлер мультфильма Энди Серкиса «Скотный двор»

Компании Aniventure и The Imaginarium представили дебютный трейлер "Скотного двора" (Animal Farm) - полнометражного мультфильма Энди Серкиса ("Маугли", "Веном 2") по одноименной повести Джорджа Оруэлла.

Постановщик, работавший над проектом с 2011 года, ранее не раз отмечал, что лента будет лишена политических мотивов первоисточника. Над адаптацией сценария трудился Ник Столлер ("Маппеты"), одним из продюсеров выступил Мэтт Ривз ("Бэтмен").

По сюжету группа животных, уставших от прежней жизни, поднимает восстание против хозяев и захватывает ферму. После победы перед ними встают новые испытания - отныне ими правит хитрый хряк Наполеон (Сет Роген).

Персонажей озвучили Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Кэтлин Тернер, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и сам Серкис.

Фильм был создан с использованием технологии захвата движения, визуальную часть обеспечила студия Cinesite.

Премьера запланирована на 1 мая 2026 года.