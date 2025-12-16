«Жека Рассел» с Климовой и Калимулиным получил новый трейлер и дату премьеры

Онлайн-кинотеатр KION поделился новым трейлером комедийного сериала "Жека Рассел", главные роли в котором исполнили Екатерина Климова, Эльдар Калимулин и Виктория Агалакова.

© Российская Газета

По сюжету офисный работник Женя (Калимулин) тайно влюблен в коллегу Алису (Агалакова) и мужественно терпит свою руководительницу (Климова), не понаслышке знакомую с магией. Поняв, что сотрудник раскрыл ее секрет, женщина в панике превращает его в собаку.

Визуальной особенностью шоу стала работа камеры в "собачьей оптике". В ряде сцен используется низкий ракурс, приближенный к уровню роста терьера, из-за чего привычная офисная среда меняется: люди выглядят выше и внушительнее, бытовые детали становятся более заметными.

Также роли в сериале исполнили Алексей Маклаков, Никита Плахотнюк, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещева, Евгений Рощин и другие.

Режиссер - Виталий Дудник, это его первая крупная работа.

"Ключевым фактором успеха должна стать доброта этого сериала. Он очень позитивный, жизнелюбивый, настроенный на веру в лучшее. Не зря одним из героев выбрана собака, ведь они все время верят в лучшее, виляют хвостом даже когда им тяжело, и этому люди должны у них поучиться", - рассказывает шоураннер Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки").

Премьера состоится 1 января в онлайн-кинотеатре KION.