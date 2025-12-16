В Сети появился дублированный отрывок из фильма «Сожалею о тебе»

В российский прокат вышла романтическая драма "Сожалею о тебе" (Regretting You, 18+), снятая по мотивам одноименного романа-бестселлера Колин Гувер ("Все закончится на нас") - в честь этого события компания Global Film опубликовала дублированный отрывок из нее.

Картина расскажет трогательную историю Морган (Эллисон Уильямс) и ее шестнадцатилетней дочери Клары (Маккенна Грейс), разобщенных из-за сложных взаимоотношений и трагических обстоятельств. В поисках утешения мать сближается с давним другом, а дочка знакомится с местным сердцеедом и хулиганом (Мэйсон Темз).

Роли в картине также исполнили Дэйв Франко ("Иллюзия обмана"), Скотт Иствуд ("Гнев человеческий") и Уилла Фицджералд ("Дом динамита").

Режиссер - Джош Бун ("Виноваты звезды"), продюсер - Анна Тодд, автор серии книг и кинофраншизы "После".