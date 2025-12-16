Кологривый и Колокольников озвучили героев сериала о невербальном аутизме

В сериале "В "Хогвартс" я не попал" людей с невербальным аутизмом, которые сами не могут произнести вслух то, что чувствуют и о чем думают, озвучили Никита Кологривый ("Август"), Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита"), Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте") и Алексей Онежен ("Плакса").

"Мы хотим показать: эти ребята - не "другие", просто их способ общения другой. Когда известные актеры озвучивают их мысли, это усиливает главный посыл проекта: каждый человек достоин быть услышанным. И если мы дадим ему возможность говорить - он скажет нам намного больше, чем мы ожидаем. Мы также покажем, как артисты знакомятся со своими героями. Общаются о том, как герои представляют себе озвучивание. Это своего рода момент инициации, важный для обеих сторон. А дальше зритель сможет наблюдать, как у микрофона актеры постепенно "перевоплощаются" в своих героев и становятся их голосом", - рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Семен Шомин.

Истории документального сериала разворачиваются в формате наблюдения: зрители увидят жизнь героев изнутри, узнают истории их семей. Проводником в их богатый внутренний мир станет анимация, через которую будут раскрыты созданные ими тексты и образы.

Участие в проекте приняла психолог Ольга Николаева, руководитель студии для детей и взрослых с расстройством аутического спектра "Зеленое яблоко", которая использует и самостоятельно разрабатывает метод поддерживающей коммуникации для людей с тяжелыми нарушениями речи.

Режиссер - Евгения Леушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, автор документального проекта "Тучи как люди" о жизни подростка перед поездкой в коррекционный колледж-интернат.

Премьера сериала состоится на онлайн-платформах 2 апреля 2026 года, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.