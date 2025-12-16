Вим Вендерс стал главой жюри 76-го Берлинале

Берлинский международный кинофестиваль избрал председателем жюри 76-го Берлинале немецкого режиссера, писателя и фотографа Вима Вендерса.

"Вим Вендерс - одна из самых влиятельных фигур в международном кинематографе, - комментирует этот выбор директор Берлинале Триша Таттл. - На протяжении шести десятилетий он создавал фильмы, которые трогают и восхищают нас своей человечностью. Его живое любопытство и мастерство владения языком кино очевидны в каждой его работе". "Мне даже в голову не приходило стать председателем жюри в моем родном городе, пока Триша Таттл не предложила мне этот пост, - сказал мастер в ответном слове. - И тогда я понял: вау! Это будет совершенно новый способ смотреть фильмы на Берлинале, подробно обсуждая их с группой умных и любящих кино людей - что может быть лучше?".

Вим Вендерс - один из самых значимых представителей Нового немецкого кино, его карьера охватывает шесть десятилетий. Своими ранними фильмами "Страх вратаря перед пенальти", "Алиса в городах", "Короли дороги" и "Американский друг" он сформировал новый кинематографический язык и переосмыслил образ немецкого кино. В 1971 году он стал соучредителем Filmverlag der Autoren, ключевого учреждения для нового немецкого кино, а в 2003 году - одним из основателей Немецкой киноакадемии. Вим Вендерс является соучредителем Европейской киноакадемии и более двух десятилетий занимал пост её президента.

Фильмы Вима Вендерса, такие как "Париж, Техас" (обладатель "Золотой пальмы" Каннского кинофестиваля 1984 года), "Крылья желания", технически амбициозная научно-фантастическая эпопея "До конца света" (1991), музыкальный фильм "Клуб Buena Vista Social" (1999 - премия Европейского кинофестиваля за лучший документальный фильм и номинация на "Оскар" в 2000 году), становились знаковыми событиями в истории международного кинематографа. Критики отмечали его смелость в исследовании новых кинематографических средств - как это видно в его работе над снятым в 3D танцевальным фильмом "Пина", премьера которого состоялась в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля в 2011 году. Вендерс давно связан с Берлинале, был активным сторонником и участником создания Берлинского кампуса талантов (ныне Berlinale Talents). В 2015 году был удостоен почетного "Золотого медведя" Берлинале за выдающиеся достижения в кино и кинематографии, и семь его фильмов были показаны в отреставрированных версиях. Недавно режиссер впечатлил зрителей и критиков фильмом "Идеальные дни", получившим номинацию на "Оскар", и документальным фильмом в 3D "Ансельм" о художнике Ансельме Кифере. Его работы вдохновляли поколения кинематографистов и покоряли сердца зрителей всего мира.

76-й Берлинале пройдет с 12 по 22 февраля 2026 года. Международное жюри под председательством Вима Вендерса определит победителей в конкурсной программе. Церемония награждения состоится 21 февраля 2026 года.