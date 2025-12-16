«Грешники», «Битва за битвой» и «Орудия»: 10 лучших фильмов 2025 года от Empire

Британский журнал Empire опубликовал свой список лучших фильмов 2025 года. В топ вошли картины, вышедшие за последние 12 месяцев в Великобритании, поэтому в него попали некоторые ленты, которые в других странах показывали ещё в прошлом году.

Empire назвал лучшие фильмы 2025 года
Лидером топа стали «Грешники» Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На второй строчке оказалась «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В топ-10 также вошли «Хищник: Планета смерти», «28 лет спустя» и «Седло».

Лучшие фильмы 2025 года по версии Empire

  1. «Грешники»
  2. «Битва за битвой»
  3. «Орудия»
  4. «Баллада об острове Уоллис»
  5. «Поток»
  6. «Верни ее из мертвых»
  7. «Хищник: Планета смерти»
  8. «28 лет спустя»
  9. «Я ругаюсь»
  10. «Седло».