Empire назвал лучшие фильмы 2025 года

«Грешники», «Битва за битвой» и «Орудия»: 10 лучших фильмов 2025 года от Empire
Британский журнал Empire опубликовал свой список лучших фильмов 2025 года. В топ вошли картины, вышедшие за последние 12 месяцев в Великобритании, поэтому в него попали некоторые ленты, которые в других странах показывали ещё в прошлом году.
Лидером топа стали «Грешники» Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На второй строчке оказалась «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.
В топ-10 также вошли «Хищник: Планета смерти», «28 лет спустя» и «Седло».
Лучшие фильмы 2025 года по версии Empire
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Орудия»
- «Баллада об острове Уоллис»
- «Поток»
- «Верни ее из мертвых»
- «Хищник: Планета смерти»
- «28 лет спустя»
- «Я ругаюсь»
- «Седло».