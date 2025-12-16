Empire назвал лучшие фильмы 2025 года

Британский журнал Empire опубликовал свой список лучших фильмов 2025 года. В топ вошли картины, вышедшие за последние 12 месяцев в Великобритании, поэтому в него попали некоторые ленты, которые в других странах показывали ещё в прошлом году.

Лидером топа стали «Грешники» Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На второй строчке оказалась «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В топ-10 также вошли «Хищник: Планета смерти», «28 лет спустя» и «Седло».

Лучшие фильмы 2025 года по версии Empire