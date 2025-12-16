Завершены съемки фэнтези-сериала «Тайный город»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала "Тайный город" - масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова о современном мегаполисе, где параллельно с привычной жизнью существует скрытый мир магии и древних кланов.

Литературный цикл издается с 2001 года и считается одной из наиболее разветвленных отечественных фэнтези-вселенных.

Действие сериала развернется в альтернативной столице, где втайне от людей испокон веков живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь, владеющие магией, алхимией и силами природы.

Артем (Олег Савостюк) случайно становится обладателем магического артефакта, благодаря которому открывает для себя существование Тайного города и оказывается втянут в противостояние могущественных кланов, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Роли в сериале исполнили Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие.

Режиссеры - Андрей Туманов (короткометражка Gipsy) и Николай Рыбников ("Трудные подростки").

"Тайный город" - это наша большая ставка и, по сути, первая серьезная попытка сделать современное российское фэнтези для взрослой аудитории - со зрелищем, динамикой и эмоциями, без которых жанр просто не работает. У Вадима Панова уже создана мощная, детально выстроенная вселенная, и нам было важно экранизировать ее честно - с визуальной смелостью, масштабом и сильным актерским ансамблем, которых эта история заслуживает", - говорит заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Премьера проекта ожидается в 2026 году, точная дата будет объявлена позже.