Ведущим нового сериала про кибермошенников стал Андрей Малахов

Состоялась премьера нового сезона сериала о кибермошенниках "Цифровая броня". Автор - финалист Премии Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Олег Хазов. Ведущим нового сезона стал Андрей Малахов, а его команда работала над производством выпусков. Сериал произведен при поддержке Института развития интернета.

© Российская Газета

"Цифровая броня" - сериал, посвященный обучению граждан распознавать и предотвращать кибермошенничество. Каждый выпуск рассматривает одно реальное уголовное дело о цифровых преступлениях и показывает события с точки зрения потерпевших, следователей и самих преступников. Благодаря сотрудничеству со Следственным департаментом МВД России и ФСИН авторы проекта получили доступ к фигурантам уголовных дел в местах лишения свободы, что позволяет показать схемы мошенничества максимально достоверно и наглядно. Съемочная группа провела съемки в Брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних (ФКУ Брянская ВК УФСИН) и Можайской женской колонии (ФКУ ИК-5 ГУФСИН), где... сами осужденные поделились со зрителями советами о том, как обезопасить себя в цифровой среде.

В новом сезоне рассматриваются уголовные дела, связанные с использованием искусственного интеллекта в киберпреступлениях, распространением запрещенных веществ через интернет, созданием преступных группировок, а также использованием криптовалюты для введения жертвы в заблуждение.

В одной из серий открытый разговор прошел с Леоном Кемстачом, звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте":

"Всем ребятам, кто пострадал сегодня от киберпреступников, кого шантажируют в интернете, нужно найти силы в себе, чтобы пойти просить помощи, высказаться, сказать: "Вот я сейчас стою на этом пороге, на краю, я сейчас на этой нитке, которая может оборваться, и я упаду в пропасть, я не выберусь отсюда". Главное - не бояться быть слабыми и просить помощи. Даже если у вас нет людей, которые могут дать вам эту помощь, близких людей, у нас есть множество экстренных служб, которые вам помогут".

Первый сезон уже посмотрели более 20 миллионов человек. Серии выходят в популярных онлайн-кинотеатрах - IVI, Okko, Wink, Кинопоиск, а также демонстрируются в университетах, домах престарелых, учреждениях закрытого типа и на молодежных форумах. В 2025 году Следственный департамент МВД отметил снижение роста цифрового мошенничества и назвал "Цифровую броню" одним из эффективных инструментов профилактики.

Кстати

Напомним, что в российских онлайн-кинотеатрах уже выходили громкие проекты о мошенниках, в том числе - и в цифровой среде. Это "На крючке. Когда звонит мошенник" (Okko) и "Вас беспокоят из банка" (Premier)