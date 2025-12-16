В продолжении сериала «Сергий против нечисти» сыграют Ревенко, Розин, Хайруллина

Онлайн-кинотеатр "КИОН" представил тизерную сцену из сериала "Сергий против нечисти. Зов предков" - четвертой части популярной франшизы о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы, капитана полиции Кати Земцовой. В продолжении истории о борьбе с фольклорной нечистью главные герои окажутся в Казани и погрузятся в мир татарской мифологии.

© Российская Газета

В режиссерское кресло вернулся Кирилл Кузин ("Там, где цветет полынь", "Шестнадцать +", "Война полов", "Лондонград. Знай наших"), который снял первые два сезона. В ролях - Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков. Новых персонажей сыграют Аскар Ильясов, Роза Хайруллина, Артур Ваха, Александр Голубков, Александра Ревенко, Евгений Шварц, Андрей Трушин и Алексей Розин.

В новом сезоне охотник за нечистью Сергий и капитан полиции Катя вновь объединят усилия в борьбе с темными силами. Правда, на этот раз ситуация намного опаснее, ведь дело касается самого дорогого - близких людей. Катя решила посвятить жизнь борьбе с преступниками с тех пор, как 20 лет назад пропали её родители. Изучая материалы расследования, она находит новую зацепку. В пропаже оказывается замешана нечисть - следы ведут в Татарстан. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань и там им предстоит познакомиться с "лучшей версией" Сергия, сразиться с татарской нечистью, ответить на вопросы прошлого и дать еще один шанс чувствам друг к другу.

Роман Маякин, исполнитель роли Сергия рассказывает: "Для меня эта история - не только актерский подарок, потому что я могу хулиганить, веселиться. У каждого мужчины есть и никогда не исчезает эта подростковая составляющая личности, у меня она всегда ликует и радуется на съемках этого проекта, потому что они достаточно интересно проходят: это связано с трюками, драками, спецэффектами, можно погонять на машинах. В новом сезоне у нас появилась деталь - Сергий теперь на мотоцикле. А я фанат мотоциклов. Для меня это всегда не работа, а удовольствие. Можно по-хулигански провести время. Съемки - это всегда напряженная работа, график достаточно сложный, мы снимаем по 12 часов, поэтому времени погулять, посмотреть город практически не остается. Но я до этого был в Казани, и мне удалось посмотреть этот прекрасный, чудесный город, я всем советую его для туризма. И наши зрители, помимо визуального удовольствия, совершат маленькое путешествие. Но Москва все равно наша база, сердце нашей родины, это очень символично".

В новом сезоне во вселенной сериала появляются персонажи, напрямую связанные с татарской мифологией. Эти герои - не просто антагонисты или помощники, а носители локального фольклорного кода, сформированного веками. Авторы проекта аккуратно интегрируют мифологические мотивы в современный контекст, сохраняя узнаваемость первоисточников и переосмысляя их в жанре городского фэнтези.

В числе новых героев - Баян, роль которого исполнил Аскар Ильясов. Его герой становится проводником Сергия и Кати в Казани и представляет местную линию борцов с нечистью. Среди мифологических существ зрители увидят Соловья-разбойника в исполнении Александра Голубкова, Су Анасы - водяного духа из татарских легенд, роль которой сыграла Александра Ревенко, Уряка, которого сыграл Евгений Шварц, и Козловидного в исполнении Андрея Трушина, а также Шурале - одного из самых известных и сильных мифических существ из татарского фольклора. Сообщество охотников за нечистью дополнит Ринат, герой Артура Вахи