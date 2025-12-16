Как будут показывать документальный сериал «Метод Тутберидзе»

15 декабря стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе». Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В документальное шоу войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать примерно раз в месяц в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»

Эпизод Дата выхода