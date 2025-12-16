Как будут показывать документальный сериал «Метод Тутберидзе»

Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
15 декабря стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе». Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.
В документальное шоу войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать примерно раз в месяц в онлайн-кинотеатре Okko.
Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 15 декабря
- 2-я серия 6 февраля
- 3-я серия 15 марта
- 4-я серия 15 мая
- 5-я серия 15 июня
- 6-я серия 15 июля
- 7-я серия 15 сентября
- 8-я серия 15 октября
- 9-я серия 15 декабря
- 10-я серия 15 февраля 2027
- 11-я серия 15 марта 2027
- 12-я серия 15 апреля 2027