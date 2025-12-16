Завершились съемки фильма «Дива» с Цыгановым и Снигирь

Завершились съемки фильма "Дива" Анны Меликян о девочке-вундеркинде с удивительным голосом. Проект поддерживают Фонд кино и Правительство Москвы. Также за ним стоит Киностудия Горького.

По сюжету главная героиня Майя в 11 лет становится солисткой Главного оперного театра страны благодаря своему удивительному голосу. Ее талант лишает опытных певиц главных ролей, что вызывает бурю зависти и интриг. Две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от этого чуда природы. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир, после чего превращается в призрака. В театре она встречает еще одного застрявшего призрака - Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит ее жить в новых обстоятельствах.

Роли в фильме исполнили Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова и другие актеры. Имя юной актрисы, сыгравшей Майю, пока держится в секрете.

Съемки длились 47 смен и проходили в знаковых архитектурных объектах Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевой локацией стал Большой театр, взявший на себя роль Главного оперного театра страны. Среди локаций съемок также были музеи-заповедники "Царицыно" и "Царское Село", Дом Пашкова и Дом ученых.

Специально для проекта лучшие оперные исполнители России записали классические арии. Зрители услышат голоса Алексея Татаринцева, Екатерины Бегунович и Венеры Гимадиевой. Для постановки танцевальных сцен в фильме был нанят профессиональный хореограф Евгений Бурлак.

Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в конце 2026 - 2027 году.