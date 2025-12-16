Появилась еще одна тизер-сцена из сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной

Онлайн-кинотеатр KION поделился тизер-сценой из детективного триллера "Отпечатки", в которой следователь Денис Симонов (Дмитрий Чеботарев) обсуждает расследование со своей коллегой Яной Князевой (Оксана Акиньшина). Также в минутном фрагменте появляется беременная жена героя Рита (Анна Богомолова).

По сюжету тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Князева возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Симонов. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому.

Роли в сериале исполнили Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов, Иван Фоминов и другие.

Режиссер - Сергей Филатов ("Бар "Один звонок").

Первый показ детектива состоялся в сентябре на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", где он был тепло принят критиками и попал в тройку самых ожидаемых проектов.

Премьера "Отпечатков" состоится эксклюзивно в KION, дата будет объявлена позже.