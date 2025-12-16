Началась подготовка к съемкам новогодней версии «Мастера и Маргариты»

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что телеканал уже приступил к подготовке пятого новогоднего фильма-пародии — в конце 2026 года планируется выпустить переосмысление романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Действие планируют перенести в 90-е.

Концептуально идея такая: «Мастер и Маргарита», но в период 90-х — со всеми культурными кодами, бандитскими паттернами и узнаваемыми образами из «Слова пацана», фильмов «Бумер», «Брат», «Жмурки». И при этом это всё должно оставаться весёлой комедией. Маргарита летит на метле под «Чёрный бумер» – фанаты 90-х должны оценить.

Заинтересованность в участии в музыкальной комедии уже выразили Давид Манукян (Дава), Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева и многие другие звезды.

В этом году ТНТ представляет новую версию «Невероятных приключений Шурика».