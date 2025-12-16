Создателю «По ту сторону изгороди» не хватает миллиона для продолжения сериала

Создатель культового мультсериала «По ту сторону изгороди» Патрик МакХейл рассказал, что у него есть идея для продолжения — но из-за отсутствия инвестиций она всё ещё остаётся нераскрытой.

МакХейл описывает проект как гибридный фильм с живыми актёрами и марионетками, который станет «своего рода духовным продолжением» мультсериала.

Он всё ещё терпеливо ждёт своего часа в яйце, готовый вылупиться. Если кто-то, у кого есть миллионы долларов, прочитает это и захочет профинансировать его, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Пока же МакХейл готовит к выходу антологию Elephant («Слон») для adult swim. Помимо Макхейла, в проекте поучаствовали Пендлтону Уорду («Время приключений) и Ребекка Шугар («Вселенная Стивена») — всего будет три эпизода.